Правительство и нефтяники договорились заморозить стоимость бензина до конца этого года

Цены до января должны оставаться на уровне начала лета 2018-го

Вопросом стоимости бензина в правительстве всерьез занялись после октябрьского заявления нефтяных компаний. Они пожаловались на убытки и предложили с нового года поднять цены на бензин на 4–5 рублей за литр. Такое предложение возмутило водителей. Ведь за первые шесть месяцев этого года бензин в России итак подорожал больше чем на семь процентов. Так что в правительстве — по сути — поставили нефтяникам ультиматум. Или рост цен прекращается, или государство вводит заградительные пошлины на нефть и нефтепродукты. Бизнесмены — несмотря на риск из-за заморозки за два месяца потерять 200 миллиардов рублей — выбрали первый вариант.

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Правительство и нефтяники договорились заморозить стоимость бензина до конца этого года