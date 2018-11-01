Правительство и нефтяники договорились заморозить стоимость бензина до конца этого года

Вопросом стоимости бензина в правительстве всерьез занялись после октябрьского заявления нефтяных компаний. Они пожаловались на убытки и предложили с нового года поднять цены на бензин на 4–5 рублей за литр. Такое предложение возмутило водителей. Ведь за первые шесть месяцев этого года бензин в России итак подорожал больше чем на семь процентов. Так что в правительстве — по сути — поставили нефтяникам ультиматум. Или рост цен прекращается, или государство вводит заградительные пошлины на нефть и нефтепродукты. Бизнесмены — несмотря на риск из-за заморозки за два месяца потерять 200 миллиардов рублей — выбрали первый вариант.