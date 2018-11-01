Набор пожарного недорого: новый вид мошенничества в Екатеринбурге

Группа ловких предпринимателей продает пожилым людям простейшие средства пожаротушения. И все бы ничего, если бы цена этого набора не была завышена как минимум в 4 раза. Огнетушитель, шланг и невозгораемый коврик — вот новый набор мошенников. Все эти средства пожаротушения втридорога навязываются доверчивым пенсионерам.