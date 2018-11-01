На Серовском тракте лосёнок спровоцировал ДТП

На глазах у матери он угодил под легковушку

От удара сохатый отлетел на обочину. Авария для него оказалась смертельной. Серьезно пострадала и машина. У легковушки разбито лобовое стекло и смят капот. ДТП случилось на 67-ом километре трассы Екатеринбург — Серов. Здесь лосей сбивают особенно часто. Только этой осенью автоинспекторы насчитали больше десятка столкновений. Охотоведы уверенны: всё из-за недостатка предупреждающих знаков. Водители просто не ожидают беды.

Также в разделе ЧП

Пешеходы пострадали от столкновения двух машин в центре Екатеринбурга
24.10.2018
Пешеходы пострадали от столкновения двух машин в центре Екатеринбурга
После игр на детской площадке подростку пришлось наложить с десяток швов
25.10.2018
После игр на детской площадке подростку пришлось наложить с десяток швов
Битва титанов. На Серовском тракте столкнулись грузовик и трактор
26.10.2018
Битва титанов. На Серовском тракте столкнулись грузовик и трактор
Вылетел на тротуар и врезался в дерево: на Белинского столкнулись иномарки
23.10.2018
Вылетел на тротуар и врезался в дерево: на Белинского столкнулись иномарки
Вчера
На Серовском тракте лосёнок спровоцировал ДТП