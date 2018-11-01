На Серовском тракте лосёнок спровоцировал ДТП

От удара сохатый отлетел на обочину. Авария для него оказалась смертельной. Серьезно пострадала и машина. У легковушки разбито лобовое стекло и смят капот. ДТП случилось на 67-ом километре трассы Екатеринбург — Серов. Здесь лосей сбивают особенно часто. Только этой осенью автоинспекторы насчитали больше десятка столкновений. Охотоведы уверенны: всё из-за недостатка предупреждающих знаков. Водители просто не ожидают беды.