Метод выживания: чёрные риелторы поставили на поток схему подселения в квартиры

Они выкупали доли в квартирах и выживали жильцов

Выжить несмотря ни на что. В Екатеринбурге судят риелтора, который выкупал доли в квартирах, а потом пытался захватить жилье целиком. Старожилам с порога предлагалось уступить свою часть за бесценок. И отказ воспринимался как повод для применения угроз, порчи замков и даже избиений. Зачастую полиция в таких вопросах разводит руками — ведь у новых соседей тоже есть права на жилье. Довести дело до суда одной из пострадавших удалось лишь спустя год мучений. Мы об этом уже рассказывали. Но после нашего сюжета выяснилось, что такая схема давно отработана.

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Метод выживания: чёрные риелторы поставили на поток схему подселения в квартиры