Жильцы дома на Щербакова рискуют мерзнуть всю зиму

С наступлением холодов у них выстужается подъезд

На входной группе из-за вандалов образовалась дыра, через которую и поступает холодный воздух. Люди устали искать правду у коммунальщиков и обратились к Городскому дозору. Раньше дыру закрывала металлическая пластина, но летом ее утащили охотники за металлоломом. И теперь о ненастьях можно узнать, не выходя из дома.

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Жильцы дома на Щербакова рискуют мерзнуть всю зиму