Жильцы дома на Щербакова рискуют мерзнуть всю зиму

На входной группе из-за вандалов образовалась дыра, через которую и поступает холодный воздух. Люди устали искать правду у коммунальщиков и обратились к Городскому дозору. Раньше дыру закрывала металлическая пластина, но летом ее утащили охотники за металлоломом. И теперь о ненастьях можно узнать, не выходя из дома.