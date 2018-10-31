Жильцы дома на Щербакова рискуют мерзнуть всю зиму

На входной группе из-за вандалов образовалась дыра, через которую и поступает холодный воздух. Люди устали искать правду у коммунальщиков и обратились к Городскому дозору. Раньше дыру закрывала металлическая пластина, но летом ее утащили охотники за металлоломом. И теперь о ненастьях можно узнать, не выходя из дома.
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