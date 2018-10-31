В Екатеринбурге составили лонг-лист имен, которыми могут назвать аэропорт Кольцово

Новое имя воздушная гавань получит уже в декабре

Горожанам предлагают выбрать имя великого земляка, которым назовут аэропорт в Екатеринбурге. Участники предложили сразу несколько десятков имён-кандидатов. Но большинство из них первый отбор не прошли — в онлайн голосовании нужно было набрать не менее пятисот голосов. Так музыкант Владимир Шахрин, режиссер Алексей Балабанов и поэт Борис Рыжий выбыли из гонки. А вот Мамин-Сибиряк, Эдуард Россель и даже Пётр Первый вместе с еще семью кандидатами прошли дальше. Одна фамилия из этой десятки и дополнит название Кольцово. По задумке, переименовать аэропорты страны должны уже пятого декабря

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В Екатеринбурге составили лонг-лист имен, которыми могут назвать аэропорт Кольцово