В Екатеринбурге составили лонг-лист имен, которыми могут назвать аэропорт Кольцово

Горожанам предлагают выбрать имя великого земляка, которым назовут аэропорт в Екатеринбурге. Участники предложили сразу несколько десятков имён-кандидатов. Но большинство из них первый отбор не прошли — в онлайн голосовании нужно было набрать не менее пятисот голосов. Так музыкант Владимир Шахрин, режиссер Алексей Балабанов и поэт Борис Рыжий выбыли из гонки. А вот Мамин-Сибиряк, Эдуард Россель и даже Пётр Первый вместе с еще семью кандидатами прошли дальше. Одна фамилия из этой десятки и дополнит название Кольцово. По задумке, переименовать аэропорты страны должны уже пятого декабря