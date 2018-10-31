Спасатели устроили учения в заставленных машинами дворах

Пожарные сегодня учились спасать людей. Точнее профессионально делать это они умеют, а вот оперативно — далеко не всегда. Зачастую им приходится терять драгоценные секунды в попытках пробраться с техникой к очагам возгорания. Виной всему машины жильцов, которыми буквально забиты городские дворы. Орджоникидзевские спасатели сегодня решили в спокойной обстановке отработать свои действия на случай автомобильного аншлага.