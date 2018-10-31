Площадь закрывается: парковка напротив городской администрации превратится в стройплощадку

Работы займут полтора месяца. В этом году тема главной городской елки — сказы Бажова. Со дня рождения писателя исполняется 140 лет. По задумке, в центре уральской столицы вырастет зимний лес, в нём поселятся любимые герои сказов: Великий полоз, Серебряное копытце, Данила-мастер и — конечно — Хозяйка Медной горы. Лабиринт напомнит посетителям уральские самоцветы, а главная горка городка получит название «Каменный цветок». Традиционно во время строительства пройдет фестиваль ледовых скульптур. В нем примут участие 10 команд из разных регионов России. Каждая из них создаст свою сказку по мотивам Бажова. И наконец-то, спустя много лет, площадь украсит не пластиковая, а настоящая 20-метровая ель с яркой иллюминацией. Простоит ледовый городок до 20 января.