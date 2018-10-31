Площадь закрывается: парковка напротив городской администрации превратится в стройплощадку

Там начнут возводить ледовый городок

Работы займут полтора месяца. В этом году тема главной городской елки — сказы Бажова. Со дня рождения писателя исполняется 140 лет. По задумке, в центре уральской столицы вырастет зимний лес, в нём поселятся любимые герои сказов: Великий полоз, Серебряное копытце, Данила-мастер и — конечно — Хозяйка Медной горы. Лабиринт напомнит посетителям уральские самоцветы, а главная горка городка получит название «Каменный цветок». Традиционно во время строительства пройдет фестиваль ледовых скульптур. В нем примут участие 10 команд из разных регионов России. Каждая из них создаст свою сказку по мотивам Бажова. И наконец-то, спустя много лет, площадь украсит не пластиковая, а настоящая 20-метровая ель с яркой иллюминацией. Простоит ледовый городок до 20 января.

Также в разделе Город

Бажов, Ельцин и Россель: в Екатеринбурге голосуют за новое название аэропорта
18.10.2018
Бажов, Ельцин и Россель: в Екатеринбурге голосуют за новое название аэропорта
Плавучая полусфера на городском пруду пошла под снос
22.10.2018
Плавучая полусфера на городском пруду пошла под снос
Улица Гражданская будет закрыта ещё месяц
27.07.2018
Улица Гражданская будет закрыта ещё месяц
Пятиэтажка на Ленина вошла в сотню образцовых домов России
25.10.2018
Пятиэтажка на Ленина вошла в сотню образцовых домов России
Вчера
Площадь закрывается: парковка напротив городской администрации превратится в стройплощадку