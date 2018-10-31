Отказались от кольца: в Академический начали прокладывать новую дорогу

Замкнутый круг затяжной пробки, наконец, разомкнут и Академический поедет: на кольце Серафимы Дерябиной и Объездной уже началась реконструкция, пока там валят деревья и переносят коммуникации. Это первый этап строительства. У дорожников на этот участок большие планы. Здесь будут возводить эстакаду, выпрямляя кольцевое движение, которое изрядно тормозит автомобилистов. От новой развязки будут бонусы и для тех, кто пользуется общественным транспортом. Правда, придется подождать.