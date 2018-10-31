На Екатеринбург обрушились тонны снега

Как коммунальщики ответят наступающей зиме

Еще не зима, но перспективы понятны. Синоптики обещают, что сегодня и завтра на Урал обрушится новая порция снега, а также метели и ледяные дожди. Коммунальщики уже перешли на зимний режим работы и исчисляют вывезенные осадки тоннами. Но холодает не только на улице: Уралмаш, Вторчермет и ЖБИ замерзают. Отопление отказало в квартирах многих горожан с приходом первых заморозков.

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