На Екатеринбург обрушились тонны снега

Еще не зима, но перспективы понятны. Синоптики обещают, что сегодня и завтра на Урал обрушится новая порция снега, а также метели и ледяные дожди. Коммунальщики уже перешли на зимний режим работы и исчисляют вывезенные осадки тоннами. Но холодает не только на улице: Уралмаш, Вторчермет и ЖБИ замерзают. Отопление отказало в квартирах многих горожан с приходом первых заморозков.