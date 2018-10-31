Корпоративные вечеринки подвинут тренировки на Центральном стадионе

Екатеринбург-Арена выходит на самоокупаемость

Игра в одни ворота: Чемпионат мира по футболу прошел, а стадион остался. А вместе с ним и расходы на содержание Екатеринбург-Арены. Таких спортивных объектов по стране много. Поэтому власти решили вывести их на самоокупаемость. Как заработать? когда в наличии уникальный газон, большое количество посадочных мест, но нет крыши. Футболисты «Урала» на осенне-зимний период уже переехали в крытый манеж на Уралмаше. Но поле пустовать не будет.

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Корпоративные вечеринки подвинут тренировки на Центральном стадионе