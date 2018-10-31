Чиновники извинились за реконструкцию сквера у Оперного театра

Городские чиновники, проинспектировавшие стройку, уверяют — все идет по плану, и просят жителей немного потерпеть. По словам властей, пространство за оперным скоро вновь будет пригодно для безопасного передвижения. В вырытые траншеи уложат электрический кабель и засыплют. В сквере обновят не только освещение, там появится более интересная сетка дорожек и скульптуры. Напомним, обновления парка пожелали сами горожане, поддержав этот проект в ходе рейтингового голосования. Однако, путь к совершенству оказался тернист. Вице-мэр по благоустройству извинился перед жителями за беспорядок, который подрядчики устроили на площадке. И объяснил, куда пропали несколько деревьев. Их исчезновение обеспокоило завсегдатаев сквера.