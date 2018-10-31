На птичьих правах: несколько десятков белоярцев могут остаться без жилья

Их дома неожиданно оказались в санитарной зоне мусорного полигона

Сколько дома стоят на этой улице, местные припоминают с трудом. Многим постройкам уже больше 5-ти лет. Но, оказалось, жить на этой земле запрещено законом и санитарными нормами. Вадим с Наталией узнали об этом случайно — когда попытались поставить на учет свой новенький домик. Выяснилось, что он построен в санитарно-защитной зоне соседней свалки.

Также в разделе Соседи

Трое детей сбежали от матери, изголодавшись по нормальной жизни
24.10.2018
Трое детей сбежали от матери, изголодавшись по нормальной жизни
У молодой мамы хотят забрать ребенка из-за отказа от прививок
02.10.2018
У молодой мамы хотят забрать ребенка из-за отказа от прививок
Лес рубят — жители в изумлении: в Березовском ради велодорожек вырубили небольшой парк
22.10.2018
Лес рубят — жители в изумлении: в Березовском ради велодорожек вырубили небольшой парк
«Заставили копать себе могилу»: в Каменске-Уральском полицейских подозревают в избиении подростков
28.09.2018
«Заставили копать себе могилу»: в Каменске-Уральском полицейских подозревают в избиении подростков
Вчера
На птичьих правах: несколько десятков белоярцев могут остаться без жилья