На птичьих правах: несколько десятков белоярцев могут остаться без жилья

Сколько дома стоят на этой улице, местные припоминают с трудом. Многим постройкам уже больше 5-ти лет. Но, оказалось, жить на этой земле запрещено законом и санитарными нормами. Вадим с Наталией узнали об этом случайно — когда попытались поставить на учет свой новенький домик. Выяснилось, что он построен в санитарно-защитной зоне соседней свалки.