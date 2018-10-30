Жители Елизавета получили квитанции с огромными суммами

В коммунальных долгах — как в шелках. Жители Елизавета получили платежки с огромными суммами — за тепло и воду им выставили счет в десятки тысяч рублей. Всего же общий долг составил — ни много ни мало — 56 миллионов рублей! Но самое невероятное в том, что потребителей эти нули в квитанциях — не удивили. Тем не менее, сегодня собралось полторы сотни возмущенных горожан.