Жители Елизавета получили квитанции с огромными суммами

За тепло и воду им выставили счет в десятки тысяч рублей

В коммунальных долгах — как в шелках. Жители Елизавета получили платежки с огромными суммами — за тепло и воду им выставили счет в десятки тысяч рублей. Всего же общий долг составил — ни много ни мало — 56 миллионов рублей! Но самое невероятное в том, что потребителей эти нули в квитанциях — не удивили. Тем не менее, сегодня собралось полторы сотни возмущенных горожан.

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