Ветеринары пытаются пристроить мини-пига-подкидыша

В ветклинике мини-пиг получил необычную кличку

Новых хозяев разыскивают для двухгодовалой самки мини-пига по кличке «Базука». Эта история получила огласку из-за форменного свинства прежних хозяев. Они сдали экзотическое животное в ветеринарную клинику. Возможно, не рассчитали своих сил, или просто не понимали, чем может обернуться содержание этой зверушки в городской квартире ведь мини-пиг, это хоть и миниатюрная и декоративная, но все-таки представительница семейства «свиньи».

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