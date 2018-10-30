Ветеринары пытаются пристроить мини-пига-подкидыша

Новых хозяев разыскивают для двухгодовалой самки мини-пига по кличке «Базука». Эта история получила огласку из-за форменного свинства прежних хозяев. Они сдали экзотическое животное в ветеринарную клинику. Возможно, не рассчитали своих сил, или просто не понимали, чем может обернуться содержание этой зверушки в городской квартире ведь мини-пиг, это хоть и миниатюрная и декоративная, но все-таки представительница семейства «свиньи».