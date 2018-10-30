В Первоуральске из дворов пропадают детские горки

Куда уходит детство? В Первоуральске неизвестные похищают детские горки и песочницы. Причем, увозят аттракционы средь бела дня — и не все подряд. Интересуют похитителей лишь металлические конструкции. Поначалу жители обрадовались — мол, раз увозят старые горки, значит, привезут новые. Однако, управляющая компания пыл первоуральцев остудила — коммунальщики и сами хотят узнать, кто — и главное — зачем опустошает дворы.