Среди возможных мест строительства нового авиахаба — столица Урала, рассказал глава перевозчика на встрече с президентом Путиным. По словам генерального директора «Аэрофлота», компания стремится к тому, чтобы перелеты осуществлялись не только через Москву. Дополнительную перехватывающую базу собираются
В Екатеринбурге может появиться «Шереметьево-2»
«Аэрофлот» намерен построить большой пересадочный узел за пределами столицы
Среди возможных мест строительства нового авиахаба — столица Урала, рассказал глава перевозчика на встрече с президентом Путиным. По словам генерального директора «Аэрофлота», компания стремится к тому, чтобы перелеты осуществлялись не только через Москву. Дополнительную перехватывающую базу собираются
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