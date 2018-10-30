В Екатеринбурге может появиться «Шереметьево-2»

«Аэрофлот» намерен построить большой пересадочный узел за пределами столицы

Среди возможных мест строительства нового авиахаба — столица Урала, рассказал глава перевозчика на встрече с президентом Путиным. По словам генерального директора «Аэрофлота», компания стремится к тому, чтобы перелеты осуществлялись не только через Москву. Дополнительную перехватывающую базу собираются создать-либо в Красноярске, либо в Екатеринбурге, либо в Новосибирске. С местными аэропортами уже ведутся переговоры. Окончательное решение будет принято после анализа всей ситуации. В частности, это зависит от финансовых возможностей населения. Для строительства хабанеобходимо развитие региональной экономики, за счет чего появляется потребность в авиаперевозках.

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