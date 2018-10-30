Уральский проект «Живая победа» наградили престижной премией

На премию International Photography Awards претендовали два десятка тысяч работ со всего мира. К участию принимались не только фотографии, но и фотокниги. Большой альбом рискнули отправить в США и уральцы — авторы проекта Живая Победа. О нем мы не раз рассказывали вам в эфире Главных новостей Екатеринбурга. Фотографы оживляли кадры военных лет, снимая горожан на старинную камеру в образе их родственников, живших в 40-ые годы. Участвовать в съемке приглашали всех желающих. А 9 мая открыли большую выставку в Екатеринбурге. Теперь же проект отправится в Уфу, Пермь и Нижний Тагил.