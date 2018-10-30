Свердловчане станут меньше платить за коммуналку

Снизить стоимость услуг ЖКХ поможет антимонопольная служба

ФАС отменила в регионе два десятка тарифов, посчитав их необоснованно завышенными. Как сообщают в ведомстве, при проверке решений Свердловской энергетической комиссии были выявлены нарушения законодательства в области госрегулирования цен. Так, при утверждении тарифов на электричество, тепло и воду на 2016-2018 годы РЭК не обосновала эти цифры. Теперь чиновникам предстоит исправить свои просчеты. Как следствие, тарифы на основные ресурсы должны понизиться.

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Свердловчане станут меньше платить за коммуналку