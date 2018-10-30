ФАС отменила в регионе два десятка тарифов, посчитав их необоснованно завышенными. Как сообщают в ведомстве, при проверке решений Свердловской энергетической комиссии были выявлены нарушения законодательства в области госрегулирования цен. Так, при утверждении тарифов на электричество, тепло и воду на 2016-2018 годы РЭК не обосновала эти цифры. Теперь чиновникам предстоит исправить свои просчеты. Как следствие, тарифы на основные ресурсы должны понизиться.
Свердловчане станут меньше платить за коммуналку
Снизить стоимость услуг ЖКХ поможет антимонопольная служба
Также в разделе Деньги
Вчера
Свердловчане станут меньше платить за коммуналку