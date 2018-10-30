Праздник на фабрике счастья: театр музыкальной комедии отмечает юбилей

В краеведческом музее открылась интерактивная выставка

85 лет с фабрикой счастья. К празднованию юбилея готовится екатеринбургский театр музыкальной комедии. Сегодня в краеведческом музее открылась интерактивная выставка, посвященная истории одного из самых титулованных городских театров. Каждый посетитель выставки может примерить на себя одну из театральных специальностей.

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Праздник на фабрике счастья: театр музыкальной комедии отмечает юбилей