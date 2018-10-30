Поехали! Улицу Гражданскую открыли после четырехмесячного ремонта

Движение там запустили накануне вечером

Пробка выросла в утренний час пик из-за того, что водители проигнорировали знак «поворот только направо». И пытались пролезть налево — в сторону вокзала — через трамвайные пути. Чем блокировали движение в обе стороны. Затор на Гражданской продержался весь день, так что водители даже предложили установить светофор на проблемном перекрестке. Правда, у городской администрации таких планов пока нет. Но ремонт улицы будет продолжаться. Здесь еще нет тротуаров, да и временные знаки не убрали. Однако автомобилисты и таким переменам рады — открытие должно разгрузить соседние улицы.

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Поехали! Улицу Гражданскую открыли после четырехмесячного ремонта