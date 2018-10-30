По колено в кипятке: на Некрасова затопило 12 этажей

Тепленькая пошла. В доме на Некрасова прорвало трубу с горячей водой — кипятком затопило все двенадцать этажей! О том, что дом промок насквозь, жильцы узнали не сразу — все случилось рано утром. Пока ехала аварийная служба, квартиры превратились в болото. Спасать свое добро жильцам пришлось практически по колено в воде. Впрочем, и спасать вещи было некуда — ручьем с потолка вода лилась и в подъезде.