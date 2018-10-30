Евгений Куйвашев представил Свердловскую область в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке

Он рассказал о достижениях Среднего Урала в экономике и социальной сфере

В своем выступлении глава области связывает дальнейшие преобразования региона с выставкой ЭКСПО-2025, за правопроводить которую сейчас борется его столица. Если Екатеринбург выиграет заявочный марафон, у нас появится «умный город» — высокотехнологичный центр, где будут собраны последние айти-достижения со всего мира. Выставка, по заверениям организаторов, должна стать той основой, которая сделает жизнь будущих поколений лучше.

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