Евгений Куйвашев представил Свердловскую область в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке

В своем выступлении глава области связывает дальнейшие преобразования региона с выставкой ЭКСПО-2025, за правопроводить которую сейчас борется его столица. Если Екатеринбург выиграет заявочный марафон, у нас появится «умный город» — высокотехнологичный центр, где будут собраны последние айти-достижения со всего мира. Выставка, по заверениям организаторов, должна стать той основой, которая сделает жизнь будущих поколений лучше.