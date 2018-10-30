Без собаки как без рук: инвалид по зрению собирает средства на реабилитацию пса-поводыря

Лабрадор угодил под колёса

Попал в слепую зону. В Березовском под колеса угодила собака-поводырь. Шоколадный ретривер Барри гулял с хозяином, но внезапно пес выскочил на дорогу. Удержать его незрячий владелец не успел. Со сломанным позвоночником собаку срочно отвезли в больницу. И хотя операция прошла успешно, лапы поводыря всё ещё парализованы. Чтобы пес снова смог ходить, ему нужна реабилитация. Узнав стоимость, инвалид первой группы — во всех смыслах — света белого не взвидел.

Помочь Марсу Гафурову:

+7 (967) 639-11-23

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Без собаки как без рук: инвалид по зрению собирает средства на реабилитацию пса-поводыря