В Екатеринбурге появится аллея, посвященная строителям завода ЖБИ

День и место выбрали неслучайно. Ровно 100 лет назад в СССР был создан Ленинский коммунистический союз молодежи. С ним неразрывно связана судьба всего города. Поэтому компания-застройщик решила построить памятную аллею. История бывшего завода, микрорайона и союза молодежи тесно связана. В 1953 году сотни молодых ребят, членов ВЛКСМ, по комсомольским путевкам приехали в Свердловск возводить завод ЖБИ. Предприятие построили всего за 4 года и нарекли именем Ленинского комсомола — за ударный труд. За 60 лет существования свое название завод полностью оправдал — 40 процентов от всего жилья в нашем городе построено благодаря продукции ЖБИ. Это целые микрорайоны: Комсомольский, Парковый, Юго-Западный, Ботанический, Синие камни. Там, где все начиналось, скоро протянется благоустроенная аллея. Ее планируют построить за год — к особой радости ветеранов завода ЖБИ.