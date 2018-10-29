Цирковые артисты со всей страны вступились за Анатолия Марчевского

По словам народного артиста, Росгосцирк действует по обкатанной программе

Хэштег «Я за Марчевского» заполнил социальные сети. Так цирковые со всей страны поддерживают уже бывшего директора Анатолия Павловича. Четверть века, напомню, он был у руля екатеринбургского цирка. Но ситуация развернулась так, что всем не до смеха. Информация, что называется из-за кулис, что Росгосцирк действует по обкатанной программе. Похожая история со снятием директора произошла в Ростове-на-Дону и в Самаре. Повод один и тот же — отсутствие пожарной сигнализации. Пройдет ли номер и на этот раз?

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Цирковые артисты со всей страны вступились за Анатолия Марчевского