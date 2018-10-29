Страшно милые: мопсы отметили Хеллоуин маскарадом

А вот мопсы Екатеринбурга если и рискуют застрять, разве что в образе. Каждый год заводчики этих псов устраивают маскарад по случаю Хэллоуина. В ходу костюмы чертей и другой нечести. Но попадаются и нетривиальные персонажи. Под маской этого праздника скрыта еще и благотворительная миссия. Хотя относится к Хэллоуину можно по-разному . Но костюмированное шествие мопсов заставит улыбнуться каждого.