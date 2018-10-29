А вот мопсы Екатеринбурга если и рискуют застрять, разве что в образе. Каждый год заводчики этих псов устраивают маскарад по случаю Хэллоуина. В ходу костюмы чертей и другой нечести. Но попадаются и нетривиальные персонажи. Под маской этого праздника скрыта еще и благотворительная миссия. Хотя относится к Хэллоуину можно
Страшно милые: мопсы отметили Хеллоуин маскарадом
Каждый год заводчики псов устраивают мопсопрогулку по случаю Хэллоуина
А вот мопсы Екатеринбурга если и рискуют застрять, разве что в образе. Каждый год заводчики этих псов устраивают маскарад по случаю Хэллоуина. В ходу костюмы чертей и другой нечести. Но попадаются и нетривиальные персонажи. Под маской этого праздника скрыта еще и благотворительная миссия. Хотя относится к Хэллоуину можно
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Страшно милые: мопсы отметили Хеллоуин маскарадом