Снег в Екатеринбурге будет идти до середины недели

Зима близко. Екатеринбург за ночь завалило снегом. По прогнозу синоптиков, осадки будут продолжаться до середины недели. А температура продолжит понижаться. Число аварий из-за непогоды напротив — увеличивается. К счастью, сегодня в них пострадали только сами автомобили. В ГИБДД советуют сейчас быть особенно внимательными за рулём: мокрый снег, сильный ветер и гололедица уводят автомобиль в занос. Даже зимняя резина не гарантирует надёжного сцепления с оледенелой трассой. Поэтому автоинспекторы просят сбавить скорость, поворачивать и перестраиваться плавно. А сами полицейские тем временем начали инспектировать улицы и проверять работу коммунальных служб.