Овации с первых минут: премьера обновленного шоу «Баронеты» Гии Эрадзе

О тех, для кого каждый день праздник и без костюма точно не обойтись. В цирке, пока за кулисами обсуждают закрытие, на арене продолжаются представления.Show must go on! Теперь на старте новая программа. С грузинским гостеприимством артист и продюсер шоу Гия Эрадзе приглашает зрителей в сказку: где каждый номер небольшой спектакль. Гия Эрадзе умеет впечатлить даже самого искушенного зрителя. Вот гимнасты в образе Пьеро и Мальвины без страховки рассказывают историю любви под куполом цирка, Принцесса-невеста вращает 40 хула-хупов одновременно, а в волшебной стране шахмат Короли удивляют трюками, выходящими за грань человеческих возможностей.