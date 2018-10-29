Остановку на перекрёстке Розы Люксембург-Декабристов отменили

На комплексе висит сразу два объявления, но их никто не читает

Снег идет, а кто-то замерзает в ожидании своего троллейбуса. Вот уже несколько дней водители общественного транспорта как будто не замечают остановку на Розы Люксембург — Декабристов. И проезжают мимо. Пассажиры недоумевают. Почему вдруг популярная остановка в центре города стала невидимкой.

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Остановку на перекрёстке Розы Люксембург-Декабристов отменили