Храм на проспекте Космонавтов хотят снести ради трамвайной линии

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На святое посягнули строители: небольшой храм на Космонавтов должны подвинуть ради транспортных путей. Но это решение как трамваем проехалось по чувствам верующих. Прихожан церкви Иоанна Предтечи не спросили, а поставили перед фактом — храм снесут. И не только его. Ради новой трамвайной линии придется разрушить частный сектор вдоль проспекта Космонавтов. Но владельцы этих домов и не против. Лишь церковь стала местом преткновения.

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Храм на проспекте Космонавтов хотят снести ради трамвайной линии