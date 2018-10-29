Храм на проспекте Космонавтов хотят снести ради трамвайной линии

На святое посягнули строители: небольшой храм на Космонавтов должны подвинуть ради транспортных путей. Но это решение как трамваем проехалось по чувствам верующих. Прихожан церкви Иоанна Предтечи не спросили, а поставили перед фактом — храм снесут. И не только его. Ради новой трамвайной линии придется разрушить частный сектор вдоль проспекта Космонавтов. Но владельцы этих домов и не против. Лишь церковь стала местом преткновения.