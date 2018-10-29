Человек-паук с Уралмаша: мужчина вышел в окно, чтобы спасти собаку

Чтобы вызволить пса, соседу пришлось ненадолго стать альпинистом. По словам очевидцев, пёс прыгнул в приоткрытое окно и застрял. Не сумев самостоятельно выбраться, собака начала громко лаять. Но хозяев дома не оказалось, поэтому на помощь решил прийти сосед. Рискуя жизнью, он начал медленно спускаться к животному. Но все усилия оказались напрасны — вызволить пленника у экстремала не получилось. Завершать спецоперацию пришлось хозяевам — пока сосед распутывал веревки, они вернулись домой и без труда затащили собаку обратно в квартиру.