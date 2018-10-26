Завод теплоизоляционных материалов пустят с молотка

Бывшие работники до сих пор не могут вернуть долги по зарплате

«Откуда такая борзота?» — эти слова, сказанные Владимиром Путиным, уже около года повторяют работники завода теплоизоляционных материалов в Нижнем Тагиле. Возвращать долги по зарплате им начали после жалобы на прямой линии с президентом — и не работодатель, а силовики. Экс-директор, разоривший предприятие, уже отправился в колонию. Но заработанные деньги по-прежнему ждут еще четыре десятка человек. С ними обещают расплатиться после распродажи имущества завода.

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Завод теплоизоляционных материалов пустят с молотка