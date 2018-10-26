Цветочный магазин сводит с ума живущих по соседству людей

Мешают не красивые растения, а кондиционеры

У её дома шумит целое море цветов. Отнюдь не романтическая история произошла на Ботанике с миллионом алых роз: цветочный магазин буквально сводит с ума живущих по соседству людей. Мешают не красивые растения, а кондиционеры, благодаря которым цветы дольше хранятся. Точнее шум, который днём и ночью издают агрегаты.

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Цветочный магазин сводит с ума живущих по соседству людей