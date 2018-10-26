Потомство будет, но не скоро. Молодая тигрица Джуна обживается в зоопарке

Скромная и пугливая, хоть и с клыками: тигрица Джуна сегодня впервые вышла к посетителям зоопарка. До этого хищница была на карантине, а после не выходил из клетки — видимо стеснялась. Но впереди еще одна долгожданная встреча — с амурским тигром Джагаром. Собственно ради этого полосатая Джуна и прилетела на Урал из московского питомника. Тигрята будут, обещают в нашем зоопарке, но не скоро. Тигрице еще нужно освоиться и перестать скромничать.