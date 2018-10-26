Малышам здесь не место: тротуар на пути к гимназии автомобилисты превратили в парковку

Вздрагивать от шума автомобилей родителям и первоклашкам приходится дважды в день

Рискуя здоровьем, пробираются к знаниям. Первоклассники 39 гимназии вынуждены протискиваться среди машин. Ими заставлен единственный тротуар рядом с учебным заведением. Когда места на безопасной территории совсем нет, то школьники идут и по проезжей части. Хотя требования к безопасности рядом со школами города весьма конкретные: должен быть и светофор, и зебра, и тротуар. Но тут, видимо, не успели, здание было передано гимназии только в сентябре этого года.

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Малышам здесь не место: тротуар на пути к гимназии автомобилисты превратили в парковку