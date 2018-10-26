«Каравай» для университета: УрФУ отмечает 98-летие

Для иностранных студентов традиция поздравлять хороводом в новинку

И в 98 лет можно оставаться прогрессивным и задавать тенденции: по крайней мере, у Уральского федерального Университета это получается. Вуз участник проекта 5-100, который призван вывести российские университеты в мировые лидеры. Сейчас в УрФУ говорят о том, что готовы перейти и на собственные образовательные стандарты. К вековому юбилею вуза это точно случится. А с 98 днем рождения студенты поздравили альма-матер традиционным массовым хороводом. Правда, не все понимали зачем браться за руки.

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«Каравай» для университета: УрФУ отмечает 98-летие