Хорошо горит. В Тавде горел ангар с пиломатериалами и готовой мебелью

Из-за огромного количества легко воспламеняемых предметов, этого пожар тушили несколько часов. Когда запахло дымов, в здании находились 15 человек — они успели выбраться еще до приезда спасателей. Огонь заливали с трёх точек, одна бригада поливала кровлю ангара сверху. Сейчас пламя сбито, сотрудники МЧС проливают конструкции. А дознаватели выясняют причины возгорания.