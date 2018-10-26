Хорошо горит. В Тавде горел ангар с пиломатериалами и готовой мебелью

Огонь быстро распространился на площади в 1200 квадратов

Из-за огромного количества легко воспламеняемых предметов, этого пожар тушили несколько часов. Когда запахло дымов, в здании находились 15 человек — они успели выбраться еще до приезда спасателей. Огонь заливали с трёх точек, одна бригада поливала кровлю ангара сверху. Сейчас пламя сбито, сотрудники МЧС проливают конструкции. А дознаватели выясняют причины возгорания.

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Хорошо горит. В Тавде горел ангар с пиломатериалами и готовой мебелью