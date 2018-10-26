Фонд ОМС объявил о временной приостановке замены полисов

Новые документы будут выдавать только до 1-го ноября

Хотя, как признаются чиновники, россияне по-прежнему не спешат менять карточки старого образца, несмотря на то, что стандарт изменили в 2011-м году. Старые полисы до сих пор в ходу, ведь их владельцам врачи не имеют права отказать в приеме. Однако, если случай не требует экстренного медицинского вмешательства, или произошел за пределами родного региона, у пациентов могут возникнуть проблемы. В ТФОМС призывают заменить документы — это можно сделать в страховых компаниях, работающих в системе ОМС, в поликлиниках, где работают представители, либо оформить через сайт «Госуслуги». Старые документы принимаются до 1 ноября. Замена возобновится только в январе следующего года.

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Фонд ОМС объявил о временной приостановке замены полисов