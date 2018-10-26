Богатые потому, что экономные? У свердловчан накопились миллиардные долги за капремонт

Богатые живут за чужой счёт. Два с половиной миллиарда рублей должны уральцы за капитальный ремонт. Если вы живете в обычном многоквартирнике, вам такой квиток приходит ежемесячно. За счёт этих денег ваш дом или уже отремонтировали или отремонтируют в будущем. Что интересно: не платят по счетам не самые бедные люди, а как раз наоборот — обеспеченные владельцы.