Богатые живут за чужой счёт. Два с половиной миллиарда рублей должны уральцы за капитальный ремонт. Если вы живете в обычном многоквартирнике, вам такой квиток приходит ежемесячно. За счёт этих денег ваш дом или уже отремонтировали или отремонтируют в будущем. Что интересно: не платят по счетам не самые бедные люди, а как раз наоборот — обеспеченные владельцы.
Богатые потому, что экономные? У свердловчан накопились миллиардные долги за капремонт
Самые злостные неплательщики – жильцы элитных домов
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Богатые потому, что экономные? У свердловчан накопились миллиардные долги за капремонт