Битва титанов. На Серовском тракте столкнулись грузовик и трактор

Шофер трактора выпал из кабины и погиб

По словам очевидцев, рабочие чистили на трассе отбойники. В конце смены трактор с щеткой поехал через три полосы дороги к обочине. В средней в это время двигался грузовик. По словам водителя фуры, они не успел ни затормозить, ни отвернуть — медлительная дорожная техника на его пути появилась внезапно. Произошло столкновение. Авария на несколько часов осложнила ситуацию на тракте — машинам приходилось объезжать место по одной полосе. Трактор убрали с дороги с помощью крана, после чего с проезжей части смыли разлившееся топливо.

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Битва титанов. На Серовском тракте столкнулись грузовик и трактор