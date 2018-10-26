Битва титанов. На Серовском тракте столкнулись грузовик и трактор

По словам очевидцев, рабочие чистили на трассе отбойники. В конце смены трактор с щеткой поехал через три полосы дороги к обочине. В средней в это время двигался грузовик. По словам водителя фуры, они не успел ни затормозить, ни отвернуть — медлительная дорожная техника на его пути появилась внезапно. Произошло столкновение. Авария на несколько часов осложнила ситуацию на тракте — машинам приходилось объезжать место по одной полосе. Трактор убрали с дороги с помощью крана, после чего с проезжей части смыли разлившееся топливо.