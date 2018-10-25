Верните деньги! Еще один уральский банк лишился лицензии

Без денег остались сотни горожан

Уралтрансбанк лишился лицензии. Согласно официальному заявлению регулятора, финансовая организация занижала кредитные риски, что привело разорению. О проблемах банка было известно давно — ему даже периодически ограничивали объем привлекаемых вкладов. Однако, растерянных клиентов у офисов сегодня собралось немало. По словам представителей Центробанка, местным кредиторам давали возможность выйти из кризиса. Однако согласованный план так и не был реализован. 45 отделений Уралтрансбанка по всему округу сейчас закрыты, назначена временная администрация. Она приступает к работе с вкладчиками. Банк был участником системы страхования, поэтому клиенты могут рассчитывать на возвращение своих денег. Закон гарантирует выплату остатка средств, но не более 1 млн 400 тысяч рублей на одного человека. Процесс запустят с ноября.

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