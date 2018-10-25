Сквер за оперным театром превратился в большую стройплощадку

На газонах выросли горы песка и земли

Закончить к зиме рабочие не успеют — переживают горожане. Но в администрации успокаивают: все идет по плану. Раскопки в сквере начались еще в конце августа. Тогда рабочие перекопали все дорожки, по которым горожане привыкли сокращать путь. Теперь же стройку приходится обходить по тротуару, на который в дождь попадает грязь из сквера. Впрочем, терпеть — уверяют чиновники — осталось недолго: скоро ляжет снег. Между тем, работы здесь будут вестись всю зиму. Эта перестройка — продолжение благоустройства, начатого пять лет назад. Тогда в парке отремонтировали амфитеатр и фонтан.

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