Роспотребнадзор проверил качество свежего урожая в магазинах

За морковь и картофель можно не волноваться

Овощи эти покупатели выбирают особенно тщательно. Смотрят не только на сами прилавки, но и на документы, которые должны быть у каждого товара. Любое нарушение может влететь магазину в копеечку. Некачественными считаются картошка или морковь сомнительной свежести и подозрительного вида. Путь, который овощи проходят от грядки до магазина, легко проследить по накладным — это могут сделать даже покупатели. Но продавцы уверяют, что сами обо всем заботятся.

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