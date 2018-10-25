Пятиэтажка на Ленина вошла в сотню образцовых домов России

О почетном статусе теперь будет напоминать табличка, которую горожанам сегодня вручил директор Фонда реформирования ЖКХ. Федеральный инспектор высоко оценил и местный Водоканал. Его схемы ультрафильтрации воды и сушки отходов — одни из самых передовых в стране. Неудивительно, что на предприятие заглядываются бизнесмены.