Пятиэтажка на Ленина вошла в сотню образцовых домов России

Ее жильцы не только навели внутри порядок, но и вернули во двор добрые традиции

О почетном статусе теперь будет напоминать табличка, которую горожанам сегодня вручил директор Фонда реформирования ЖКХ. Федеральный инспектор высоко оценил и местный Водоканал. Его схемы ультрафильтрации воды и сушки отходов — одни из самых передовых в стране. Неудивительно, что на предприятие заглядываются бизнесмены.

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