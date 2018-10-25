После игр на детской площадке подростку пришлось наложить с десяток швов

Опасные игры. На Вторчермете подросток едва не погиб на детской площадке. Пробегая под горкой, он ударился об острый край — и разрезал себе голову. Накладывая швы на страшную рану, медики сбились со счета. Родители пострадавшего, в свою очередь, подсчитывают вред, причиненный ребенку. У них много вопросов к обсуживающей городок организации. Несколько лет назад площадку проверяли и признали безопасной.