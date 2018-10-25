Колодцы, через которые проходит трубопровод, превратились в коварные ловушки для детей и невнимательных пешеходов. В начале осени здесь меняли трубы теплоснабжения. Но почему-то доступ к счетчикам и вентилям рабочие оставили открытым. Всего во дворе три таких камеры. К ним, как магнитом, манит детей.
На Студенческой после ремонта теплотрассы исчезли металлические крышки люков
Забыли вернуть на место после ремонта, или все-таки украли?
Колодцы, через которые проходит трубопровод, превратились в коварные ловушки для детей и невнимательных пешеходов. В начале осени здесь меняли трубы теплоснабжения. Но почему-то доступ к счетчикам и вентилям рабочие оставили открытым. Всего во дворе три таких камеры. К ним, как магнитом, манит детей.
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На Студенческой после ремонта теплотрассы исчезли металлические крышки люков