На Студенческой после ремонта теплотрассы исчезли металлические крышки люков

Колодцы, через которые проходит трубопровод, превратились в коварные ловушки для детей и невнимательных пешеходов. В начале осени здесь меняли трубы теплоснабжения. Но почему-то доступ к счетчикам и вентилям рабочие оставили открытым. Всего во дворе три таких камеры. К ним, как магнитом, манит детей. Кто-нибудь может провалиться — переживают родители. Единственная целая крышка, и та толком не закрывается.