Московский тракт перекрыли ради надземного перехода

Машины отправили в объезд

Поднять многотонную конструкцию удалось в два приема. Сперва пролеты пешеходного моста подвинули с обочины к месту возведения, потом с помощью крана поставили, как надо. Через час движение по трассе восстановили. Однако, воспользоваться новоделом местные смогут только в выходные. Ближайшие два дня строители будут облагораживать переход. До этого времени он будет под охраной.

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