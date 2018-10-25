Московский тракт перекрыли ради надземного перехода

Поднять многотонную конструкцию удалось в два приема. Сперва пролеты пешеходного моста подвинули с обочины к месту возведения, потом с помощью крана поставили, как надо. Через час движение по трассе восстановили. Однако, воспользоваться новоделом местные смогут только в выходные. Ближайшие два дня строители будут облагораживать переход. До этого времени он будет под охраной.