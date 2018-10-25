Лучшим школьникам Октябрьского района торжественно вручили паспорта

Дети отличились в спорте, на олимпиадах и в творчестве

Дети отличились в спорте, на олимпиадах и в творчестве. Свой первый важный документ получили сразу три десятка школьников Октябрьского района. Это юные художники, фотографы и даже борцы. Многие пришли с родителями. Перед вручением паспортов они посмотрели большой концерт и послушали наставления первых лиц администрации района. Чиновники пожелали подросткам найти свое признание, не забывать о взрослых и стать примером для сверстников. Впрочем, многих из них уже давно ставят в пример.

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Лучшим школьникам Октябрьского района торжественно вручили паспорта