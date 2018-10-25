Екатеринбургский цирк лишился своего бессменного руководителя

Екатеринбургский цирк уже не будет прежним. Там сменился руководитель. Учреждение возглавит приезжий менеджер — из Самары. Однако, его статус пока непонятен: должность директора, которую занимал Анатолий Марчевский, сократили. Такое решение экс-глава цирка воспринял тяжело — сейчас он находится в больнице — однако, говорит, давно считался неугодным Росгосцирку. Поводом же для смены руководителя стало решение суда о возможном закрытии здания из-за нарушений норм пожарной безопасности. В беспорядке обвинили главу филиала, хотя, как рассказал Анатолий Марчевский, он больше года добивался выделения денег на ремонт. В ближайшее время бывший директор намерен собрать пресс-конференцию и рассказать о скандале. Тем временем, новый руководитель — 35летний Александр Авраменко — уже приступил к своим обязанностям. До этого он возглавлял цирк в Самаре, который тоже обвиняли в нарушении норм МЧС и даже периодически закрывали.